【正規販売店】 ★★新品正規品★★　キムタク　レイバン　RB4258F-601/87 サングラス/メガネ

【Ray-Ban(レイバン) サングラス RB4258F-60187】

有名格闘家さんがプライベートで着用されているモデルです!

【品番】RB4258F-601/87

【フレームカラー】ブラック

【レンズカラー】ライトグレー

【可視光線透過率】49.0%

【紫外線透過率】1.0%未満

【サイズ】横幅145mm / 縦幅47mm

■内容物

・サングラス本体

・純正メガネ拭き

・純正ケース(黒 or 茶からお選び下さい)

・保証書

・製造関連書類

・取扱説明書

・タグ

・外箱

▼私の出品するRayBan製サングラス一覧を確認

#はるなのrayban

▼同じ形の色違いを確認

#はるなのRB4258F

#木村拓哉

#ブレイキングダウン

#RayBan

#レイバン

#サングラス

#正規品サングラス

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 新品、未使用

