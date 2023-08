ディースクエアード のデニムになります。

2021年モデル Tidy biker

スポーツコレクション

日本限定モデルになります。

機能的でありながらモダンなムード兼ね備えたこのコレクションは、日常のアクティブなシーンに最適な必需品となることでしょう。

実用性と着やすさを追求して作られています。Dsquared2のディテールで体系化されています。

Dsquared2のブランドロゴ、カナダのメイプルリーフ、紛れもない日本のシンボルである日の丸を含んだ「Sport Tokyo」のロゴは、黒のウィンドブレイカー、Tシャツ、デニムのウエストラベルに登場します。

定価88000円

勿論正規品です。

ラインも綺麗なので美脚効果あります!

細めですので今流行りのオーバーサイズとばっちり合います!

裾細いのでまくって9部丈にもいつでも出来ます!

サイズ:46

状態 美品

何か質問などありましたらお気軽にお声掛けください!

セクシーツイスト

スケーター

Y3

マルジェラ

off-white オフホワイト

BALR ボーラー

1piu1uguale3 ウノピュウウノウグァレトレ

GIVENCHY ジバンシィ

BALENCIAGA バレンシアガ

FENDI フェンディ

Yves Saint Laurent サン・ローラン

JIMMY CHOO ジミーチュウ

BURBERRY バーバリー

Dolce & Gabbana ドルチェ&ガッバーナ

好きな方ぜひ!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ディースクエアード のデニムになります。2021年モデル Tidy bikerスポーツコレクション 日本限定モデルになります。機能的でありながらモダンなムード兼ね備えたこのコレクションは、日常のアクティブなシーンに最適な必需品となることでしょう。実用性と着やすさを追求して作られています。Dsquared2のディテールで体系化されています。Dsquared2のブランドロゴ、カナダのメイプルリーフ、紛れもない日本のシンボルである日の丸を含んだ「Sport Tokyo」のロゴは、黒のウィンドブレイカー、Tシャツ、デニムのウエストラベルに登場します。定価88000円勿論正規品です。ラインも綺麗なので美脚効果あります!細めですので今流行りのオーバーサイズとばっちり合います!裾細いのでまくって9部丈にもいつでも出来ます!サイズ:46状態 美品何か質問などありましたらお気軽にお声掛けください!セクシーツイストスケーターY3マルジェラoff-white オフホワイトBALR ボーラー1piu1uguale3 ウノピュウウノウグァレトレGIVENCHY ジバンシィBALENCIAGA バレンシアガFENDI フェンディYves Saint Laurent サン・ローランJIMMY CHOO ジミーチュウBURBERRY バーバリーDolce & Gabbana ドルチェ&ガッバーナ好きな方ぜひ!

