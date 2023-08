玄関先迄納品 千葉ロッテマリーンズ　2010年　日本一メンバーサイン 応援グッズ

千葉ロッテマリーンズ

2010年に史上最大の下剋上として日本一になったマリーンズ

ファームもその年日本一になり一軍二軍ともに日本一に!

その時の直筆サイン入り球団旗です

当方が一人一人にサイン貰いました

球団旗は90cm×120cm

下記にメンバー記載しておりますが、サイン不明のが何人かいます

この年のオフに移籍や退団されてしまった選手のサインはありません

塀内選手が2箇所にサインあります

サインを貰うためにずっと持ち歩いていたので多少汚れ等ございます

サイン頂いたあとは畳んで保管しておりました

お値段交渉受け付けます

西村 一軍監督

高橋 二軍監督

唐川

福浦

井口

里崎

荻野貴

渡辺俊

小野

内

伊藤

今江

サブロー

的場

大嶺祐

今岡

大松

岡田

清田

塀内

古谷

根元

早坂

神戸

秋親

上野

南

堀

荻野忠

薮田

吉見

大塚

那須野

植松

下敷領

根本

坪井

林

ペン

川越

角中

斉藤

阿部

木村

服部

細谷

香月

定岡

大谷

松本

金澤

山本

田中

宮本

大嶺翔

青松

相原

黒滝

中郷

渡辺正

橋本

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

千葉ロッテマリーンズ2010年に史上最大の下剋上として日本一になったマリーンズ ファームもその年日本一になり一軍二軍ともに日本一に!その時の直筆サイン入り球団旗です当方が一人一人にサイン貰いました球団旗は90cm×120cm下記にメンバー記載しておりますが、サイン不明のが何人かいますこの年のオフに移籍や退団されてしまった選手のサインはありません塀内選手が2箇所にサインありますサインを貰うためにずっと持ち歩いていたので多少汚れ等ございますサイン頂いたあとは畳んで保管しておりましたお値段交渉受け付けます西村 一軍監督高橋 二軍監督唐川福浦井口里崎荻野貴渡辺俊小野内伊藤今江サブロー的場大嶺祐今岡大松岡田清田塀内古谷根元早坂神戸秋親上野南堀荻野忠薮田吉見大塚那須野植松下敷領根本坪井林ペン川越角中斉藤阿部木村服部細谷香月定岡大谷松本金澤山本田中宮本大嶺翔青松相原黒滝中郷渡辺正橋本

