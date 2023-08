■■□■商品名■□■■

・CZ3624-001

□■□■サイズ■□■□

・US 7 / 25cm

□■□■カラー■□■□

・BLACK/WHITE-AMARILLO-COURT PURPLE

■□■□■状態■□■□■

・ユーズド

・タグ、箱なし

※履き口、内側に小さな毛玉があります。

(画像⑦参照)

※目立たない程度だとは思いますが、右足踵あたりに小さな黒点の汚れがあります。

(画像⑥参照)

総合的に…

数回履いた程度なので美品だとは思いますが、あくまでも中古品であることのご理解をお願い致します。

_____________________________

※箱なしのスニーカーの梱包は丁寧に一足ずつプチプチで包み、ビニールに入れて、紙袋での発送となります。

#NIKE

#ナイキ

#AIRMAX

#エアマックス

#AIRMAX95

#エアマックス95

人気モデル···NIKE エアマックス95

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

