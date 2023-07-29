【予約中！】 コンタックス sale★新品級！★CONTAX Biogon F2.8 28mm レンズ(単焦点)

★新品級！★CONTAX コンタックス Biogon 28mm F2.8 清潔感あふれる外観！ 動作確認済！

Canon RF50mm F1.8 STM+ブラックミスト no.05 52mm

#32-0359

8296 OLympus G.Zuiko Auto-S 55mm 1.2



PORST TÉLÉ F2.8/135mm フード付★M42マウント かび有り

★コンディション

◎貴重 バブルボケ◎ SMC Takumar 105mm F2.8 L616

外観はスレ、キズ少なく非常に綺麗なレンズです！！

★美品級★MEIKE メイケ 85mm F1.8 キャノン用 フルサイズ対応

全体的に綺麗な質感、色艶を保っております！！

【カメラレンズ】ニコン1 Nikkor 10mm f2.8

光学系はレンズの淵にほんのわずかに薄クモリがありますが、それ以外はカビや汚れなく綺麗な状態です！！

Tamron20mm F2.8 Di Ⅲ OSD M1:2

大き目の写真をアップしておりますのでぜひご確認ください！！

フジノンレンズ XF23mm F2 R WR

動作においてはヘリコイド、絞り確認済で全く問題ございません！！

COLOR-SKOPAR 35mm F2.5 PII VM

中古品としては素晴らしいコンディションの商品です！！

SIGMA 15mm F2.8 EX DG FISHEYE 180° CANON

この機会をお見逃しなく！！

使用極小！美品！XF23mm F2 R WR



★CONTAX Carl Zeiss Planar プラナー 85mm F1.4

★アクセサリー・付属品

SIGMA 56mm F1.4 DC DN Xマウント

アクセサリー・付属品は、画像に写っている物が全てです。

Canon RF50mm F1.8 STMレンズ



Canon RF50mm STM 単焦点レンズ

★商品の説明

Canon 単焦点広角レンズ EF-S24mm F2.8 STM APS-C用

撮影に影響のないチリや小キズは、記載していない事があります。

ソニーＥマウント用35mmf1.4レンズ



canon パンケーキレンズ 40mm f2.8 ホワイト

★消耗品の劣化

☆中望遠単焦点レンズ♪☆ Canon EF 100mm F2.8 #5546

中古品ですので消耗品が劣化している場合は、ご自身で新しいものに交換願います。

SAMYANG 12mm F2.0(Eマウント用)



【動確/良品】Canon EF 200mm f2.8L USM

★ご連絡,ご入金

【前期】Super-Takumar 55mm F1.8 オールドレンズ

ご購入から、２４時間以内にご連絡が取れない方、３日以内にご入金出来ない方は、購入をご遠慮願います。

SONY 35mm レンズ FE35F1.8 美品 保護フィルター付防湿庫保存



【最終価格・今週まで・極美品】 CANON RF100mm F2.8 L

★初期動作不良に対応

CONTAX Makro-Planar Carl Zeiss 60mm F2.8

万一の初期動作不良に対応致します。商品到着から３日以内のご連絡に限り、対応させて頂きます。商品をご返送頂ければ、受領金額を全額返金させて頂きます。

Fish-eye-Takumar 18mm F11

※初期不良とは、通常使用が出来ない明らかな動作不良を指します。下記を理由とした返品は、お受け出来ませんので、ご了承願います。

美品NikonAf-SNIKKOR300㎜F2.8G ED VRⅡ&おまけ付き

・通常使用による、キズ、スレ、チリやゴミ、カビ、くもり、サビ、磨耗、劣化、割れ、タバコの匂いなど。

【カメラ好き様専用】EF-S24F2.8 STM

・巻き上げやヘリコイドの 『重い軽いなどの感触』 『音』 『匂い』 など。

SIGMA 50mm f1.4 CANON EF 単焦点レンズ キャノン

・光学系の見えの良し悪し、前ピン後ピンなど。

NOKTON Vintage Line 35mm F1.5 typeⅡ

・個人の 『主観』 に属するもの。

Sigma18-35mmf1.8DC HSM ArtニコンFマウント用

※商品説明欄に記載しております機能の故障

Nikon Ai-s Micro NIKKOR 55mm マニュアルフォーカス

、キズ、汚れ等については初期不良の対象外となります。

分解清掃済 沈胴型レンズ INDUSTAR-50 50mm f3.5 3



fotodiox pro EF ハッセル マウントアダプターフォトディオックス

★スピード発送

Nikon NIKKOR-T* ED 360mm F8 大判レンズ 実用品

・ご購入頂いた日の翌日中には発送します。

【美品】Carl Zeiss Distagon T* 2/25 ZE【入手困難】

※土日祝日は配送は行いません。発送日が左記に該当する場合は次の平日の配送となります。

★美品【修理・整備/完動品】OLYMPUS G.ZUIKO 50mm F1.4

・商品が届きましたら必ず２４時間以内に「受け取り連絡」をお願いします。「受け取り連絡」の通知が当方に届いたのを確認して評価をお送りいたします。

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド コンタックス 商品の状態 未使用に近い

★新品級！★CONTAX コンタックス Biogon 28mm F2.8 清潔感あふれる外観！ 動作確認済！ #32-0359★コンディション外観はスレ、キズ少なく非常に綺麗なレンズです！！全体的に綺麗な質感、色艶を保っております！！光学系はレンズの淵にほんのわずかに薄クモリがありますが、それ以外はカビや汚れなく綺麗な状態です！！大き目の写真をアップしておりますのでぜひご確認ください！！動作においてはヘリコイド、絞り確認済で全く問題ございません！！中古品としては素晴らしいコンディションの商品です！！この機会をお見逃しなく！！★アクセサリー・付属品 アクセサリー・付属品は、画像に写っている物が全てです。★商品の説明撮影に影響のないチリや小キズは、記載していない事があります。★消耗品の劣化中古品ですので消耗品が劣化している場合は、ご自身で新しいものに交換願います。★ご連絡,ご入金ご購入から、２４時間以内にご連絡が取れない方、３日以内にご入金出来ない方は、購入をご遠慮願います。★初期動作不良に対応万一の初期動作不良に対応致します。商品到着から３日以内のご連絡に限り、対応させて頂きます。商品をご返送頂ければ、受領金額を全額返金させて頂きます。※初期不良とは、通常使用が出来ない明らかな動作不良を指します。下記を理由とした返品は、お受け出来ませんので、ご了承願います。・通常使用による、キズ、スレ、チリやゴミ、カビ、くもり、サビ、磨耗、劣化、割れ、タバコの匂いなど。・巻き上げやヘリコイドの 『重い軽いなどの感触』 『音』 『匂い』 など。・光学系の見えの良し悪し、前ピン後ピンなど。・個人の 『主観』 に属するもの。※商品説明欄に記載しております機能の故障、キズ、汚れ等については初期不良の対象外となります。★スピード発送・ご購入頂いた日の翌日中には発送します。※土日祝日は配送は行いません。発送日が左記に該当する場合は次の平日の配送となります。・商品が届きましたら必ず２４時間以内に「受け取り連絡」をお願いします。「受け取り連絡」の通知が当方に届いたのを確認して評価をお送りいたします。

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド コンタックス 商品の状態 未使用に近い

❤単焦点❤️SIGMA 30mm f1.4 DC HSM❤NIKON用❤️sale★新品級！★CONTAX コンタックス Biogon 28mm F2.8canon EF40mm f2.8 STMCONTAX Macro Planar 100mm F2.8 AEJ @2085SONY E 50mm F1.8 OSS SEL50F18 #8803NIKON PC-E NIKKOR 45mm f/2.8D ED7artisans 35mm F1.2 V2.0 Fuji Xマウント用OLYMPUS DIGITAL 45 1.8 オリンパス希少品 ニコン NIKKOR-S 50 1.4 LIMITED 復刻版■ 美品 ■ キャノン Canon EF 24-105mm F4L IS USM