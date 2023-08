【限定価格セール！】 新品タグ付き BayBee military skirt salopette ロングワンピース

こちらBayBeeで一目惚れして予約ご購入しました☺️♥️

とても可愛くて年中使えるのでオススメです☺️♥️

お気に入りなので急に削除する場合もあります。

手数料もかかりますし定価よりお安くしておりますのでこちらはお値下げ不可でお願い致します!

オリジナルのミリタリー生地で仕立てた

サロペットスカート。

生地は大戦時のフィールドパンツを

イメージし作った生地を使用。

緯糸にはジンバブエコットンを

使用し高密度に織り上げてます。

硫化染をする事で時間とともに

エイジングを楽しめます。

フロントの胸当て部分はボタンをあしらい

カジュアルかつデザイン性をプラス。

ボタンはBayBee別注のエンボス加工の

オリジナルボタンを使用。

デニムとな異なりゴールドボタンを使用する事で

カーキでもカジュアルになりすぎず着て頂けます。

長めのストラップに施された複数のハトメも

個性が光ります。

ストラップを短めにきっちり着るのも、

長めのストラップでラフにルーズに着るのもオススメ。

バックスタイルはどこかヴィンテージを感じるデザインに。

シンプルながら高めのポケット位置とスリットで

野暮ったくならずスッキリ見えます。

オールシーズン着用出来、着る度に馴染む

エイシング感も楽しんで頂ける1着です。

■素材:コットン100%

■カラー: khaki

(気温等で染めの風合いが変わる為1点1点色の出方が若干異なる場合がございます。)

■生産国:日本

■サイズ(平置き目安)

※ウォッシングの特質上、3cm前後の誤差が生じる場合がございます。

着丈:127cm(ストラップ最短)

ウエスト:約42cm(切り替え上部採寸)

ヒップ周り:約45cm

税込 26400円

カラー...グリーン

柄・デザイン...無地

季節感...春, 夏, 秋, 冬

#BayBee

#HOWDY

#mite

#ミスタリーサロペットスカート

#ロングワンピース

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

