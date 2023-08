◆ブランド・BOTTEGA VENETA

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◆ブランド・BOTTEGA VENETA◆サイズ41 約26cm◆実寸約・アウトソール縦30cm横11cm◆付属品・箱、ケアカード、替え紐、シューツリー、保存袋使用感は少なく、目立つダメージ等もありません。全体的にとても綺麗な状態です。詳細や状態は画像にてご確認ください。日本サイズに関しては他サイトからの引用になります。個人差ありますので、参考程度にお考えください。出品している物は全て正規店購入、もしくは鑑定済みの正規品になります。本物ですか、等のご質問はご遠慮ください。個人保管のため、神経質な方はご遠慮ください。また、自己紹介にも注意点を記載しておりますので、ご一読ください。シューズ ローカット 靴 シューツリー付き

