人気の スモールフェザーチャーム　SYMPATHY OF SOUL K18 ネックレス

材質···ゴールド K18

phiten ネックレス RAKUWAネック メタックス ティアドロップ

カラー···ゴールド

K18 喜平ネックレス 30g



topishin様専用 CHIMENTO（キメント）K18YG(750)

シンパシーオブソウル

イーグルフェザーネックレス 赤大ビーズ １８KGP

小ぶりでシンプルなフェザーチャームです。小さなダイヤが２粒付いており、重ね付けなど男女問わずお使い頂けます。付属品なし。

高品質 パヴェ留 フィガロ チェーン ブリンブリン ネックレス シルバー 喜平



コディーサンダーソン ナジャキャスト ネックレス



YVES SAINT LAURENT イヴサンローラン ロゴ ブローチ

サイズ:

新品未使用 julius ネックレス black

高さ:約17.0mm

【匿名配送】GUCCIグッチ 星座 ネックレス 射手座 ❤︎

幅約:約4.0mm

商品の情報 ブランド シンパシーオブソウル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

材質···ゴールド K18 カラー···ゴールドシンパシーオブソウル小ぶりでシンプルなフェザーチャームです。小さなダイヤが２粒付いており、重ね付けなど男女問わずお使い頂けます。付属品なし。サイズ:高さ:約17.0mm幅約:約4.0mm

商品の情報 ブランド シンパシーオブソウル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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