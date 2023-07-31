【国内正規品】 ディオール リング 指輪 ロゴ アクセサリー ハート スター ラインストーン リング

ディオール リング 指輪 ロゴ アクセサリー ハート スター ラインストーン ゴールド Mサイズ（１3号）

お値下げ中！新品！新作エルメスブレスレット



★美品★ 0.15ctダイヤモンド 18金 & Pt900リング 9号

ブランドChristian Dior ディオール

pt900 ダイヤ マーキスダイヤモンド 0.50ct サイズ 5.5

商品名指輪 リング

すみれさま専用 オーダーリング

商品番号-

4℃ プラチナハーフエタニティリング

カラーゴールド

K18 リング リーフ 花 citizen jewelry

サイズMサイズ 13号

スタージュエリー K18 5号 リング 0.25ct アガット エテ ノジェス

素材-

K18 ローズカット ダイヤモンド リング 0.07ct

付属品-

エルメス メキシコリング 7号

ランクBランク

新品未使用 ブチェラッティ ブロッサム エタニティダイヤモンドリング

コメント全体クスミ・小キズ(写真参照)

カルティエ Cartier モノストーン 指輪

管理番号0409-a5511u

Gem Kingdom 5連リング

※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ディオール リング 指輪 ロゴ アクセサリー ハート スター ラインストーン ゴールド Mサイズ（１3号）ブランドChristian Dior ディオール商品名指輪 リング商品番号-カラーゴールドサイズMサイズ 13号 素材-付属品-ランクBランクコメント全体クスミ・小キズ(写真参照)管理番号0409-a5511u※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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