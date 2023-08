※商品名

ルイヴィトンダミエミュール

LOUIS VUITTONのマイアミ、サンダルになります。

スタッズ、モノグラムのアクセントが◎

箱、保存袋付きとなります。

ソールの減りがございますが、それ以外は綺麗で、まだまだお使い頂けます。

※ こちらのお品物はAACD(自主流通自主管理協会)・オークション等で購入した正規品鑑定済みのお品物なのでご安心してご検討ください。

★状態 こちらの商品はBランクです

【S】ほぼ新品。美USEDの商品。

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED。

【B】使用感はあるが、目立つダメージや汚れなし。

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり。

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。

※カラー:ブラウン

※照明の当たり方により、実際の色と異なって見える場合があります。

※<実寸サイズ>

表記サイズ37

※若干の誤差はございます。

※購入後『1-3日以内』に必ず発送いたします。

※トラブル等を未然に防ぐために、購入前にプロフィールを必ずご確認下さい。

↓↓↓こちらもご利用下さい↓↓↓

全商品

#Fiore_T

靴

#Fiore_Shoes

管理番号

9117-1

商品の情報 商品のサイズ 24cm 商品の状態 やや傷や汚れあり

