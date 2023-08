★★即購入OK★★

★★即購入OK★★Hender Schemeエンダースキーマmutation 2ヌメ革 ナチャラルVibramヴィブラムソール ビブラムソールドーバーストリートマーケット限定使用回数は数回なので状態は悪くないと思います写真でご判断をお願い致します箱はありませんNIKEやconverseなどのスニーカーは27cmを履くことが多いです少し厚手の靴下を履いてちょうど良い感じです定価53,000円+Tax色 ナチュラル ベージュサイズ 5 (27cm〜27.5cm)スニーカーが増えすぎて収納できなくなったのでnike、adidas、vans、new balance、asics、salomon、novesta、reproduction of foundなど出品中です#他にもスニーカー出品中です#秋冬物の出品を開始しましたsophnet、uniform experiment、nonnative、bedwinなど、ストリート系が好きな方にオススメです■値引きについて出品直後や値下げ直後以外は可能な限り対応したいと思います。希望額をコメント欄に書き込んでください。カラー···ベージュつま先···スクエアトゥ履き口···紐素材···本革シューズ型···ウィングチップ

