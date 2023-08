この度はご覧いただきありがとうございます。

NIKE W AIR MAX 95 STADIUM GREEN 24cm

【商品詳細】

ブランド名 new balance

商品名 LIFESTYLE CM996

サイズ 24㎝

カラー RI2(BLACK)

【商品状態】試着程度の汚れがございますが、未使用品です。

靴紐は箱に入っております。

商品管理番号 A33-1306 HB041

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

ブランド名 new balance商品名 LIFESTYLE CM996サイズ 24㎝カラー RI2(BLACK)【商品状態】試着程度の汚れがございますが、未使用品です。靴紐は箱に入っております。アウトレット品などのため、完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控えください。商品管理番号 A33-1306 HB041

