ご覧いただきありがとうございます(^^)

NIKEのスニーカー

ナイキ スケートボーディング

ダンク ハイ プロ エスビー コンソリテッド

ホワイト×ブルー×ブラック

(305050-014)

サイズ 28.5㎝

使用感や擦れ、踵の擦り減りはありますが

ビンテージdunkらしく

いい感じにエージングされたアッパーは

現行モデルには無い、特別なカッコよさがあります!

ヒールは市販のプロテクター等で補給すれば

まだまだ現役で活躍すると思います☆

大変激レアなコンソリですが

発売から時間も経過しており

ビンテージスニーカーの部類な為、

状態は画像にて必ずご確認いただき

ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします

自宅保管の中古品であることをご理解いただき、

ご検討よろしくお願いいたします!

素人検品のため見落としがある場合もございます

ご了承くださいm(_ _)m

ショップのようなクオリティや完璧を求める方、

神経質な方はご遠慮願います

箱はありませんので、プチプチで包んでの

簡易梱包で発送いたします

返品、返金は出来かねますですので、

状態などにご納得いただけた方のみ

ご購入をお願いいたします

出品しているスニーカーは全て正規品です

商品の真贋や購入先のお問い合わせ等への

お返事は遠慮させて頂いております

また、お気になられる方はご購入をお控え頂き

納得のいくお買い物をオススメいたします

NIKE SKATEBOARDINGから、consolidated skateboardsのアートディレクターTODD BRATRUD

提案カラーのダンク PRO SBが登場!アッパーはコンソリのブランドカラーであるホワイト×ブラック×ブルー!補強パーツにはスエードを取り入れ、クールな中にもソフトな風合い☆

★☆他にもスニーカーを出品しています☆★

NIKE、vans、adidas、converse

ぜひ一度ご覧ください!

#くみーはるのスニーカー

ナイキ

アディダス

プーマ

バンズ

アシックス

チャンピオン

ニューバランス

パトリック

エアマックス

エアジョーダン

モアテン

エアモア

ダンク

オフホワイト

シュプリーム

スネーク

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 傷や汚れあり

ご覧いただきありがとうございます(^^)NIKEのスニーカーナイキ スケートボーディング ダンク ハイ プロ エスビー コンソリテッドホワイト×ブルー×ブラック(305050-014)サイズ 28.5㎝使用感や擦れ、踵の擦り減りはありますがビンテージdunkらしくいい感じにエージングされたアッパーは現行モデルには無い、特別なカッコよさがあります!ヒールは市販のプロテクター等で補給すればまだまだ現役で活躍すると思います☆大変激レアなコンソリですが発売から時間も経過しておりビンテージスニーカーの部類な為、状態は画像にて必ずご確認いただきご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします自宅保管の中古品であることをご理解いただき、ご検討よろしくお願いいたします!素人検品のため見落としがある場合もございますご了承くださいm(_ _)mショップのようなクオリティや完璧を求める方、神経質な方はご遠慮願います箱はありませんので、プチプチで包んでの簡易梱包で発送いたします返品、返金は出来かねますですので、状態などにご納得いただけた方のみご購入をお願いいたします出品しているスニーカーは全て正規品です商品の真贋や購入先のお問い合わせ等へのお返事は遠慮させて頂いておりますまた、お気になられる方はご購入をお控え頂き納得のいくお買い物をオススメいたします★☆ナイキDUNKハイプロ SB☆★NIKE SKATEBOARDINGから、consolidated skateboardsのアートディレクターTODD BRATRUD提案カラーのダンク PRO SBが登場!アッパーはコンソリのブランドカラーであるホワイト×ブラック×ブルー!補強パーツにはスエードを取り入れ、クールな中にもソフトな風合い☆★☆他にもスニーカーを出品しています☆★NIKE、vans、adidas、converseぜひ一度ご覧ください!#くみーはるのスニーカーナイキ アディダスプーマバンズアシックスチャンピオンニューバランスパトリックエアマックスエアジョーダンモアテンエアモアダンクオフホワイトシュプリームスネーク

