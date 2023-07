【お買い得！】 アディダス ジャージ パーカー CHILE62 刺繍ロゴ ブラック XXL 希少 ジャージ

コメントなし即購入も大歓迎です^^

※ご購入前に商品画像、商品説明及びプロフィールのご確認をお願いいたします

★★お値引きについて★★

【フォロー割♪おまとめ割♪】をご希望の方はプロフィールをご覧ください

(個別に価格交渉が可能な商品もございますので、その際は具体的なご希望金額をお知らせください(大幅なお値引き交渉は不可)

サイズ感や着用者の身長、体重、商品の使用頻度等のご質問にはお答えしておりません

着画、画像追加は対応不可となります

××××××××××××××××××××××××××××××××××××

◾品名

◾サイズ

表記サイズ XXL

平置き実寸(約 / ㎝)

着丈71(背面襟下~裾)

身幅62(脇~脇)

裄丈86

(素人採寸のため多少の誤差は了承ください)

◾色

ブラック×ピンク

◾状態

背中のプリントに若干汚れあり

それ以外は比較的キレイな方だと思います

USEDのため極端に神経質な方はご購入をお控えください

◾その他

メンズ、レディース問わずお使いいただけます

参考までに、175~180cm位の方でジャスト程度になると思いますが、念のため実寸もご確認ください

発送の際はできるだけコンパクトにして発送させていただきます

◾注意事項

画像と実物とで色味や状態などが若干異なる場合がございます

目立つキズ汚れなどはできる限り記載しておりますが、些細なものについては見落としなどあるかもしれません

神経質でない方のみご購入をお願いします

18

××××××××××××××××××××××××××××××××××××

メンズ、レディースを問わず他にもいろいろと出品しています

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド アディダス 商品の状態 やや傷や汚れあり

