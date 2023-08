⭐️ご覧頂きましてありがとうございます⭐️

miu miu ミュウミュウ チェーンショルダーバッグ オレンジ エナメル

⭐️即購入OKです⭐️

●ブランド

GUCCI グッチ

●各サイズ(cm)

横 29

高さ 22

持ち手込み高さ 54〜59

幅 6

ショルダー長さ調節可能 斜め掛け可能

●カラー

ネイビー 紺色

●付属品

無し

●状態ランク

【N】新品

【A】多少の傷・汚れがあるが程度良好の美品

【B】多少の使用感があるが比較的きれいな品

【BC】一般的な使用感のある品

【C】傷・汚れがあり使用感を感じる品

【D】とても使用感を感じる品

外側:BC

内側:B

◇トータル的に判断した個人の主観を含む判断です◇

●状態ポイント

中古品ですがまだまだお使いいただけます☆

レザー部分色あせほとんどありません

角スレありますが下からのぞき込まない限り目立たないと思います♪

ショルダー部分スレありますがあまり目立たないと思います

大きめのサイズ感で荷物もたっぷり入ります

素敵なバッグですね(^^♪

一目でGUCCIのバッグとわかる存在感です♪

べたつき・嫌なにおいありません

表面デリケートクリームでお手入れ済みです☆

大きな汚れ・破損などは無く普段使いに問題の無い商品です☆

お探しの方はこの機会に是非♪

●その他

ブランド商品は真贋鑑定済み商品のみを販売しています

本物・正規品のみ

商品購入先:大手ハイブランドリユース企業・古物市場

万が一にも偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してご購入くださいませ

メンズ レディース 問わず ユニセックス に使えるブランド商品を取り扱っております

バッグ 財布 ベルト アクセサリー etc

↓⭐️人気のブランド品を出品中です⭐️↓

#ソレイユ商品一覧

471

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

