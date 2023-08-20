美品 5592レア　PHATRNK ファットランク 葉っぱ　Tシャツ　M黒 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

420 COLLECTION TEE 2023ver 黒です。

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420 COLLECTIONシリーズ

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《420 COLLECTION TEE 2023ver》

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【SIZE】

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着丈(cm) S/63.0 M/68.0 L/72.0 XL/75.0 2XL/80.0

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肩幅(cm) S/42.0 M/46.0 L/50.0 XL/55.0 2XL/59.0

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商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

420 COLLECTION TEE 2023ver 黒です。420 COLLECTIONシリーズ《420 COLLECTION TEE 2023ver》COLOR / BLACKSIZE...S/M/L/XL/2XL【素材】COTTON 100%6.2 oz【SIZE】着丈(cm) S/63.0 M/68.0 L/72.0 XL/75.0 2XL/80.0身幅(cm) S/47.0 M/52.0 L/55.0 XL/60.0 2XL/65.0肩幅(cm) S/42.0 M/46.0 L/50.0 XL/55.0 2XL/59.0袖丈(cm) S/18.0 M/22.0 L/22.0 XL/23.0 2XL/25.0Rizinライジン#萩原京平#SRVNTZ#サーヴェンツ

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

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