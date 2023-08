NIKEヴィンテージスニーカー LD-1000 です。

70,sに発売された中距離ランナー用のランニングシューズでフレアソールが特徴的なデザインのスニーカーです。

サイズ表記が判別できなくなってしまっているのですが、27.5cm相当です。

イエローベースにオレンジのスウォッシュが最高のデザインで最高にカッコイイ商品です。

2000年代に復刻版が出ましたが、こちらはオリジナル商品です。

30年ほど前に購入した物です。

※紐はオリジナルか分かりませんが、購入後交換しておりません。

全体的に痛みもあり、状態は良いとは言えませんが、古着やアメカジ、ヴィンテージ好きなど好みの方に購入してもらえると嬉しいです。

※年代物の商品の為、劣化もあります。

購入の際には詳細にご検討の上、ご検討くださいます様よろしくお願いします。

商品の状態については出来る限り詳細に返答いたしますのでお気軽に質問ください。

写真⑨ 左足中敷きが剥がれ、劣化があります。

写真⑩ 右足かかとに劣化があります。

以上、よろしくお願いします。

メインカラー···イエロー

シーン···ランニング/トレーニング

特徴/機能/素材···日本製(japan)

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 傷や汚れあり

