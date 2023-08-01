数量限定セール 【PSA10】ブラック・マジシャン・ガール　 スーパーレア　DT12-JP014 その他

【PSA10】ブラック・マジシャン・ガール スーパーレア DT12-JP014
ムシキングカード
2011年4月26日稼働『DUEL TERMINAL －エクシーズ始動！！－』収録
【BOX】カードダスマスターズ 少女革命ウテナ 第二幕・薔薇の彼方
デュエルターミナルに収録された唯一の「ブラックマジシャンガール」です。
リザードンsar
イラストは『リミテッドエディション5』と同じです。
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PSA10鑑定枚数(2023年3月現在)：74枚
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年度：2001年
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型番：DT12-JP014
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レアリティ：スーパーレア
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出品者用管理番号：150
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【PSA10】ブラック・マジシャン・ガール スーパーレア DT12-JP0142011年4月26日稼働『DUEL TERMINAL －エクシーズ始動！！－』収録デュエルターミナルに収録された唯一の「ブラックマジシャンガール」です。イラストは『リミテッドエディション5』と同じです。PSA10鑑定枚数(2023年3月現在)：74枚年度：2001年型番：DT12-JP014レアリティ：スーパーレア出品者用管理番号：150【検索用】#トレカ#トレーディングカード#TCG#遊戯王#遊戯王カードゲーム#ブラマジ#ブラックマジシャン#ブラックマジシャンガール#ダークマジシャン#ダークマジシャンガール#字レア#シクガール#DarkMagician#DarkMagicianGirl#ステンレス#PSA鑑定品#PSA最高評価#GEMMT10#20th#20TH#25th#25TH#ブルーアイズホワイトドラゴン#レッドアイズブラックドラゴン#ポケモン#ポケカ#ポケモンカード#ピカチュウ#リザードン#リーリエ#アセロラ#マリィ#ミモザ#かんこうきゃく#Yu-Gi-Oh!#15AX-JPM01#20TH-JPC55#DMMD-JP001#DP23-JP000#LE5-002#YAP1-JP006#15AY-JPA04#HC01-JP003#DR01-JPA02#RD/G001-JP002#G3-11#20TH-JPC55#2017-JPP01#SD16-JPSE3#15AX-JPM01#MB01-JP011#YCPC-JP005#P4-01#15AY-JPB03#15AY-JPC10#YU-01#DT12-JP014#DP16-JP009#MVPL-JP001#RD/DD02-JP004