5月にネットにて購入しましたが使用する機会がなかったので出品いたします!

ReFa リファフィンガーアイロン ピンク

2回ほど使用しましたが目立った汚れや傷などはありません!

(届いた時から箱に凹みの様なものはありました)2枚目

色 ピンク

保証カード付き

即購入◎

商品の情報 ブランド リファ 商品の状態 未使用に近い

