ブランド:プラダ(PRADA)

カラー:ホワイト

定価:146,300円

サイズ:XS(着丈72cm 肩幅45cm 身幅49cm)

※37、44サイズに該当。ややオーバーサイズです。女性も可愛くお召し頂けます。

状態:新品未使用

付属品:ハンガー

プラダの2022ssコレクションを代表するコットンプリントシャツです。

フロントには船乗りのタトゥーを思わせるモチーフをあしらい、アンカー、マーメイド、バラクーダなど、海のシンボルが描かれております。

素材はハリのある最高級コットンを贅沢に使用し、ドレープが美しく非常になめらかな手触り。

細番手の糸を使用しているため極上のウールのような光沢がうっすらとあり、とても美しい生地です。

シルエットはトレンドらしく、ややゆとりのあるボックスシルエット。

通気性が良いため真夏でも涼しく、窮屈感がありません。

襟部分はボウリングシャツにインスパイアされたオープンカラーです。

通常のシャツよりもVゾーンが広く、小顔効果があります。

国内直営店で購入いたしました。

プラダ定番のリナイロンシャツよりも合わせやすく、かつ今の時期に活躍しますので、この機会に主役級のシャツをいかがでしょうか。

以下、公式の引用です。

商品品番: UCS339_10I1_F0009_S_211

「Symbols」プリント

ボックスシルエット

ボウリングカラー

クラシックな胸ポケット

ストレートヘム

マザーオブパールボタン開閉式

ファブリックのトライアングルロゴ付

レタリングロゴプリント

※他にもエルメス、トムフォード、シャネル、ボッテガヴェネタ、セリーヌなどハイブランドを多数出品しております。よろしければ出品一覧をご覧くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド プラダ 商品の状態 新品、未使用

