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ベストセラー アディダス マイクロペーサーⅡ 26.0cm スニーカー

商品の説明

アディダス マイクロペーサーⅡ 26.0cm
【Louis Vuitton】 LV CREEPER DERBY　サイズ8.5
カラー···ホワイト
新品 グッチ ハイビスカスレッド スニーカー ブルー GG レザー 27.5㎝
万歩計は電池切れで作動していません。
new balance 992 TAN 26.5cm
新品・未使用になります。
NIKE モアテン（エアモア）歌舞伎
長期期間自宅保存となっておりますので神経質な方は、ご購入をお控えください。
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状態等につきましては画像にてよくご確認ください。
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写真のものが全てです。
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コレクション用にとっておいたもので、経年劣化、加水分解等ありうることをご理解の上ご購入下さい。(靴をはさむ紙が少し破れています）
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送料無料ですので
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値段交渉はご遠慮ください。
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よろしくお願い申し上げます。

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商品の情報

商品のサイズ26cm
ブランドアディダス
商品の状態新品、未使用

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アディダス マイクロペーサーⅡ 26.0cmカラー···ホワイト万歩計は電池切れで作動していません。新品・未使用になります。長期期間自宅保存となっておりますので神経質な方は、ご購入をお控えください。状態等につきましては画像にてよくご確認ください。 写真のものが全てです。コレクション用にとっておいたもので、経年劣化、加水分解等ありうることをご理解の上ご購入下さい。(靴をはさむ紙が少し破れています）送料無料ですので値段交渉はご遠慮ください。よろしくお願い申し上げます。

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商品のサイズ26cm
ブランドアディダス
商品の状態新品、未使用

ベストセラー アディダス マイクロペーサーⅡ 26.0cm スニーカー

57分钟前

ベストセラー アディダス マイクロペーサーⅡ 26.0cm スニーカー

¥25,000 ¥14,000

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fc2dd1c4

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