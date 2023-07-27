【即納&大特価】 新品 Maison Kitsuné ダブル フォックスヘッド Tシャツ L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンキツネ 商品の状態 新品、未使用

☆☆ #ユニゾントップス出品一覧 ☆☆【市場価格】：18,700円【シーズン】：2023SS（春夏）モデル【素材】：コットン 100%【カラー】：ホワイト【サイズ】：MサイズとLサイズとXLサイズ【付属品】：タグ【品番】：KM00101KJ0008P100着丈 肩幅 胸囲 袖丈M：67cm 46cm 104cm 21.5cmL：69cm 48cm 107.5cm 22cmXL：70.5cm 49.5cm 111cm 22.5cm半袖コットンTシャツ。スタンダードなデザインで、胸にダブルモノクロームフォックスヘッドの刺繍パッチが施されています。- コットンTシャツ- ストレートシルエット- 半袖- リブトリムクルーネック- 袖と裾の縫い目を強化- 胸のMaison Kitsunéにダブルモノクロームフォックスヘッドの刺繍パッチ- バックは無地生産地 Portugalサイズ : MENシルエット : CLASSIC男性モデル：身長183cm、着用サイズMイタリアのメゾンキツネ（MAISON KITSUNE）正規販売店で自身が購入しております。確実に正規品で本物の保証を致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンキツネ 商品の状態 新品、未使用

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