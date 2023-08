【即納&大特価】 新品 Maison Kitsuné ダブル フォックスヘッド Tシャツ L Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

☆☆ #ユニゾントップス出品一覧 ☆☆

【市場価格】:18,700円

【シーズン】:2023SS(春夏)モデル

【素材】:コットン 100%

【カラー】:ホワイト

ザフーのTシャツです。

【サイズ】:MサイズとLサイズとXLサイズ

【付属品】:タグ

【品番】:KM00101KJ0008P100

着丈 肩幅 胸囲 袖丈

M:67cm 46cm 104cm 21.5cm

L:69cm 48cm 107.5cm 22cm

XL:70.5cm 49.5cm 111cm 22.5cm

半袖コットンTシャツ。スタンダードなデザインで、胸にダブルモノクロームフォックスヘッドの刺繍パッチが施されています。

- コットンTシャツ

- ストレートシルエット

- 半袖

- リブトリムクルーネック

- 袖と裾の縫い目を強化

- 胸のMaison Kitsunéにダブルモノクロームフォックスヘッドの刺繍パッチ

- バックは無地

生産地 Portugal

サイズ : MEN

シルエット : CLASSIC

男性モデル:身長183cm、着用サイズM

イタリアのメゾンキツネ(MAISON KITSUNE)正規販売店で自身が購入しております。

確実に正規品で本物の保証を致します。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンキツネ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンキツネ 商品の状態 新品、未使用

