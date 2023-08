★★即購入OK★★

Hender Schemeエンダースキーマmutation 2ヌメ革 ナチャラルVibramヴィブラムソール ビブラムソールドーバーストリートマーケット限定使用回数は数回なので状態は悪くないと思います写真でご判断をお願い致します箱はありませんNIKEやconverseなどのスニーカーは27cmを履くことが多いです少し厚手の靴下を履いてちょうど良い感じです定価53,000円+Tax色 ナチュラル ベージュサイズ 5 (27cm〜27.5cm)スニーカーが増えすぎて収納できなくなったのでカラー···ベージュつま先···スクエアトゥ履き口···紐素材···本革シューズ型···ウィングチップ

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド エンダースキーマ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

