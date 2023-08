ご覧いただきありがとうございます♡

※夕方17時~朝10時までコメント返信できません。

※水曜日の商品発送、返信できません。

※画像内の商品説明に記入していない物は撮影時の備品です。

ご注意ください。

【お互いに気持ちの良いお取引の為プロフィール、商品説明をよくお読み頂いてからコメントご購入お願い致します。】

ISSEY MIYAKE PLEATS PLEASE のトップス☺

首元の形も変わっていてオシャレ。

どんな上着にも合わせやすく便利です。

【状態】使用感あまりなく綺麗な商品。

お写真にてご確認ください。

【サイズ】#3

肩幅:約29㎝ 身幅:約32.5㎝ 着丈:約56㎝ 袖丈:約55.5㎝

【カラー】ブラウン

【品番】PP83‐JK164

【素材】ポリエステル 100%

【※必読お願い致します※】

・素人寸法です。

多少のサイズ違いや汚れなどの見落としがある可能性がございます。

・使用感の感覚には個人差がございます。

商品について質問など受け付けていますのでお気軽にコメント下さい☺

大阪正規店にて購入。

2400050222793 @

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 未使用に近い

