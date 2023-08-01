【数々のアワードを受賞】 【新品未使用】カシオ エクスワード 中国語モデル 電子辞書　XD-D7300 その他

※他媒体でも出品中※
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長期保管による化粧箱の傷みがありますが、未使用品になります。
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付属のアルカリ乾電池は使用期限が過ぎてしまっていた為、同封出来ませんので別途ご用意お願い致します。
三菱電機 インバーター FR-E820-0.4K-1(新品)
暗所管理しております。
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ペットなし/禁煙環境です。
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外箱をアルコール拭取りしてから発送させていただきます。
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他サイトでも出品中のため、そちらで完売した場合はページを削除させていただきますので、よろしくお願いいたします。
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送料込みの為、値引き交渉ご遠慮ください。
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※他媒体でも出品中※ 予告なく削除の可能性あり。★新品未使用・当日発送★【商品】・CASIO/カシオ EX-word/エクスワード DATAPLUS6/データプラス６ 中国語モデル 電子辞書型番 : XD-D7300カラー : ホワイト長期保管による化粧箱の傷みがありますが、未使用品になります。付属のアルカリ乾電池は使用期限が過ぎてしまっていた為、同封出来ませんので別途ご用意お願い致します。暗所管理しております。ペットなし/禁煙環境です。外箱をアルコール拭取りしてから発送させていただきます。他サイトでも出品中のため、そちらで完売した場合はページを削除させていただきますので、よろしくお願いいたします。送料込みの為、値引き交渉ご遠慮ください。〜〜商品概要〜〜【詳細】中国語モデル100コンテンツ収録。スクロールパッド新搭載&画像検索エンジン電子図鑑 堅牢設計&長電池寿命/発音機能=有。手書き文字認識機能=有。画面タッチ操作機能=有。コンテンツ追加機能=有/ダブルカードスロットを新搭載。画面サイズ=5.3型タッチパネル。●頼れる中国語コンテンツ●《中国文化》中国がわかる生活図解辞典●《会話》中国語会話の習得に●《実務》中国ビジネスに徹底活用●《検索》充実の中国語検索機能・中国語手書き検索・四声ピンイン検索●部首・総画数（親字）検索●日本語読み（親字）検索●日本語約7万語をネイティブ発音●鮮やかな表現力 ツインカラー液晶（Blanview液晶）●スムーズで快適な操作を実現 スクロールパッド●ダブルカードスロットでさらに増やせる●ブックスタイルで手軽に読書