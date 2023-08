ご覧いただき、ありがとうございます。

オンライン即完売品!

カラー:Black

公式オンラインにて購入しました、新品未使用のタグ付きです!試着もしておりません。

即支払い出来る方のみご購入をお願い致します。

基本はクレカ決済か、ポイント利用等での即決済でお願い致します。ATM振込を選択の方は3時間以内に決済をお願い致します。

発送はゆうパケットプラスになります。形崩れ等、状態に神経質な方はご購入をお控え下さい。

