歴史は繰り返す!

『Futures』マガジンは世界中に読者がいる先物・オプション・デリバティブの情報誌で、新たな投資チャンスを求める投資家などが読者対象です。

Futures 1986年~2009年

内容:1986年から2009年迄(24年間)の238冊です。同期間の全ての出版量(288冊)は揃ってませんので内容は下記をご参照ください。

1986 1冊(9月)

1987 1冊(3月)

1988 11冊(5月無し)

1989 11冊(9月無し)

1990 全12冊

1991 4冊(1月、2月、9月、10月)

1992 全12冊

1993 11冊(4月無し)

1994 全12冊

1995 11冊(1月無し)

1996 全12冊

1997 全12冊

1998 11冊(11月無し)

1999 9冊(2月、5月、11月無し)

2000 11冊(7月無し)

2001 全12冊

2002 全12冊

2003 全12冊

2004 11冊(2月無し)

2005 全12冊

2006 11冊(2月無し)

2007 全12冊

2008 全12冊

2009 3冊(1月、2月、3月)

古い雑誌ですので全体的に経年劣化の薄茶変色が見られ、所々に傷、破れ、折れ、書き込みなどがあります。部分的ですが、写真をご参照ください。

「歴史は繰り返す」言われます。人間の本質に大きな変化はないと思いますので、今後も大なり小なり同じ様な現象が繰り返されることでしょう。

特に、価格形成において心理的な要素が大きなウエイトを占める相場では、頻繁に繰り返しが起きている感がします。

全く同じということはありませんが、似たような値動きはチャート上でよく見られ、イベント時のパターンも同じ様な価格動向が見られます。一度過去のイベント時の世相と価格推移を振り返っておくと、将来役に立つかもしれませんね。

レアな素材ですので、卒論やゼミなどの研究素材、ビジネス展開時の判断要素の研究などにいかがでしょうか。

古い雑誌、所々の傷などをご理解の上、ご購入をお願い致します。

発送はプチプチ&段ボール梱包の上、4箱ほどの分送となります。

よろしくお願いいたします。

#futures magazine

#options market

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

歴史は繰り返す!『Futures』マガジンは世界中に読者がいる先物・オプション・デリバティブの情報誌で、新たな投資チャンスを求める投資家などが読者対象です。内容:1986年から2009年迄(24年間)の238冊です。同期間の全ての出版量(288冊)は揃ってませんので内容は下記をご参照ください。1986 1冊(9月)1987 1冊(3月)1988 11冊(5月無し)1989 11冊(9月無し)1990 全12冊1991 4冊(1月、2月、9月、10月)1992 全12冊1993 11冊(4月無し)1994 全12冊1995 11冊(1月無し)1996 全12冊1997 全12冊1998 11冊(11月無し)1999 9冊(2月、5月、11月無し)2000 11冊(7月無し)2001 全12冊2002 全12冊2003 全12冊2004 11冊(2月無し)2005 全12冊2006 11冊(2月無し)2007 全12冊2008 全12冊2009 3冊(1月、2月、3月)古い雑誌ですので全体的に経年劣化の薄茶変色が見られ、所々に傷、破れ、折れ、書き込みなどがあります。部分的ですが、写真をご参照ください。「歴史は繰り返す」言われます。人間の本質に大きな変化はないと思いますので、今後も大なり小なり同じ様な現象が繰り返されることでしょう。特に、価格形成において心理的な要素が大きなウエイトを占める相場では、頻繁に繰り返しが起きている感がします。全く同じということはありませんが、似たような値動きはチャート上でよく見られ、イベント時のパターンも同じ様な価格動向が見られます。一度過去のイベント時の世相と価格推移を振り返っておくと、将来役に立つかもしれませんね。レアな素材ですので、卒論やゼミなどの研究素材、ビジネス展開時の判断要素の研究などにいかがでしょうか。古い雑誌、所々の傷などをご理解の上、ご購入をお願い致します。発送はプチプチ&段ボール梱包の上、4箱ほどの分送となります。よろしくお願いいたします。#futures magazine#options market…

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

