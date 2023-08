【年中無休】 ダイアンフォンファステンバーグスタジオ 新品 レース 2 半袖 ラップワンピース ひざ丈ワンピース

※商品画像や説明文の転載は事務局に通報いたします。

※商品画像や説明文の転載は事務局に通報いたします。値下げ交渉不可です。おまとめ購入、リピート購入の方は500円値引きします。コメントにてご連絡くださいませ。NYの人気ブランドDIANE von FURSTENBERG STUDIOのワンピースです。※画像1〜3枚目の着画は同じダイアンのレースワンピで少し色と装飾が異なる品番ですが、丈感やシルエットなど似ているので、着用した際のご参考用に載せました。高級感のある繊細なレースが全面に使用された、ダイアンらしいモードでラグジュアリーな仕上がりです。シックなネイビーのレースにお肌が美しく映えます。裾と袖口はスカラップレースの縁取りになっており、細部まで優美に仕立てられています。コンパクトなレースワンピースは、1着持っているとフォーマルにもカジュアルにも様々なシーンに重宝します。身頃は裏地付きで透けません。袖部分のみレース一枚仕立てになっており、素肌が綺麗に透けます。ウエスト付近に少しくしゅっとドレープのひだが波打つ、美しい立体感の加わったデザインです。コンパクトなシルエットに魅力をたっぷり凝縮した、全てのディテールにこだわりを感じられる1着です。ダイアンの美学とテクニックの結晶とも言える、360度どこから見ても綺麗なワンピースドレスに仕上がっています。一度お召しになっていただくと素材の上質さと着心地の良さ、素晴らしいカッティング技術が生み出すエレガントなシルエットの虜になっていただけると思います。オールシーズンお召しになれます。紙タグは外してしまいましたが、新品未使用の綺麗なコンディションです。定価6万円程でした。ドライクリーニング推奨表示です。サイズ2(日本サイズS〜M相当)平置き寸法肩幅35.5cm胸幅39.5cmウエスト35cmヒップ44.5cm着丈91cm袖丈13cm身長160cmの方でぎりぎり膝が見えるくらいの丈です。ラップタイプなので幅寸法は多少調整できます。S〜Mサイズの方向けです。素材表地 レーヨン80%、ナイロン20%裏地 ポリエステル100%他サイトにも掲載中の為削除する場合があります。その他にもダイアン出品中です。季節感···春、夏、秋、冬

