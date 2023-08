独特な 【送料無料】 UNDER ARMOUR CURRY FLOW 9 "2974" カリー9 スニーカー

UNDER ARMOUR CURRY FLOW 9 "2974"

アンダーアーマー カリーフロー9 "2974"

世界限定2974足になります。

新品未使用、箱、シリアルナンバーカード、シール付

サイズ:US10/28cm

カラー:Teal Vibe/Rosewater/Metallic light Copper

NBAに、世界のバスケットボールに伝説を刻み続ける男、Stephen Curry(ステファン・カリー)は、2021年12月14日に、ニューヨーク・ニックス戦の第1Qに2本の3ポイントシュートを決め、これまでのレギュラーシーズンでのNBA記録を塗り替え、3ポイントシュート通算成功数の新記録を達成しました。記録達成時のシュート数「2974」本にちなみ、Stephen Curry(ステファン・カリー)の偉業を記念したセレブレートシューズ「Curry Flow9 '2974'(カリー フロー9 '2974')」が、全世界で2974足限定で発売されました。

デザイン面では、記録達成直後に発売されたアンダーアーマー初の3Dデジタルシューズ「Genesis Curry Flow」と共通して、古代ギリシャの彫刻からインスピレーションを受けたブルーのマーブル模様を配したデザインを採用し、Stephen Curry(ステファン・カリー)が歴史に「刻む」偉業の数々を表現しています。ヒールには「2974」の数字が刺繍されています。

値段交渉は可能ですが、希望金額の提示をお願いします。

NCNR、購入後のクレームの対応や返金返品交換はいたしません。

以上のことをご承知の上、ご検討くださいませ。

カリー

ステフィンカリー

ステファンカリー

Stephen curry

curry

#アンダーアーマー

#UNDERARMOUR

#バスケットボール

#basketball

#NBA

#ステフィン カリー

#Stephen Curry

#ゴールデンステート・ウォリアーズ

#カリー9

#curry9

#2974

#限定

#JAPAN GAMES

メインカラー···ブルー

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アンダーアーマー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アンダーアーマー 商品の状態 新品、未使用

