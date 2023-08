帯付き MEET THE BEATLES!(ミート・ザ・ビートルズ)中古レコード 当時物 AP-80011 歌詞カード付 東芝音楽工業株式会社 国産

★LP・12インチを2枚お買い上げの場合は2枚目の金額から800円引きさせて頂きます。

EP、7インチの場合は2枚目以降200円引き致します。

※金額を変更しセット販売に致しますので必ずご購入前にコメントにてご連絡ください。

※単品値下げは致しません。プロフィールご一読ください。

【フォーマット】

LP

【レコードの状態】

VG++

【ジャケットの状態】

VG++

【盤質・ジャケット状態表記の詳細】

Sealed:未開封

Mint:新品

NM:とても綺麗、新品に近い状態

EX:良好。綺麗もしくは、一部問題のない表面の擦れがある程度/ジャケットに軽い擦れがある状態。)

VG++:準良好。軽い擦れ程度。一部軽い「チリ」「プツ」の可能性/ジャケットに多少の擦れあり。

VG+:過半は準良好状態ですが、若干音に出そうな擦れ・傷あり/VG++とVGの中間及び一例としてジャケット表がVG++で裏がVG等の状態。

VG:まぁまぁ音に出そうな、もしくは出る擦れ・傷あり/ジャケットに擦れ、リングウエア、大きな裂け、割れ、抜けあり。

G:全体に擦れ、擦れ傷、深い傷などが多くあり/ウォーターダメージなどかなり酷いダメージあり。

・多少の優劣は(+)(-)を付けて表記します。

※メルカリのみの出品をしております。ヤフオク等への他オークションサイトへの転載、無在庫販売はやめてください。

【ご注意】

※レコードは古いので、基本的に劣化があるものとお考えください。

※レコードの性質上、多少のノイズはあるものとしてご検討下さい。

※中古レコードの特性をご理解して頂ける方のみご購入下さい。

※完璧な物をお求めになられる方は購入をお控えください。

※付属品は写真に写っているものが全てとなります。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【フォーマット】LP【レコードの状態】VG++【ジャケットの状態】VG++【盤質・ジャケット状態表記の詳細】Sealed:未開封Mint:新品NM:とても綺麗、新品に近い状態EX:良好。綺麗もしくは、一部問題のない表面の擦れがある程度/ジャケットに軽い擦れがある状態。)VG++:準良好。軽い擦れ程度。一部軽い「チリ」「プツ」の可能性/ジャケットに多少の擦れあり。 VG+:過半は準良好状態ですが、若干音に出そうな擦れ・傷あり/VG++とVGの中間及び一例としてジャケット表がVG++で裏がVG等の状態。VG:まぁまぁ音に出そうな、もしくは出る擦れ・傷あり/ジャケットに擦れ、リングウエア、大きな裂け、割れ、抜けあり。 G:全体に擦れ、擦れ傷、深い傷などが多くあり/ウォーターダメージなどかなり酷いダメージあり。・多少の優劣は(+)(-)を付けて表記します。

