【在庫あり】 FGO セイバー アルトリア 豪華版 コミック/アニメ

【セイバー アルトリア1/7スケールフィギュア】

一度開封致しましたがすぐに

箱へ戻した為、状態は非常に良い

と思います。

購入後暗所にて保管していた為日焼け等は

ないですが、素人保管なので神経質な方は

念の為、ご了承ください。

即時購入OKです。

物が大きい為、送料面から

値段設定が少し高めになっていますが

交渉可能ですのでお気軽にコメントください。

大切にしてくれる購入者さんに出会えれば

幸いです。

宜しくお願いします。

作品名:Fate/Grand Order

名称:セイバー/アルトリア・ペンドラゴン 1/7スケールフィギュア

サイズ:全高 約250mm

原型制作:宮嶋克佳

製作協力:株式会社ストロンガー

発売・販売元:株式会社アニプレックス

●通常版仕様: ABS&PVC 製塗装済み完成品・専用台座付属・エクスカリバー(クリアパーツ)

●豪華版追加パーツ: LED付き台座・王冠(ABS製)・表情換え笑顔パーツ・エクスカリバー構え用持ち手

王冠(錫合金・k22GP製)・王冠ケース

フィギュア種類···スケールフィギュア

キャラクター···その他

#FGO

#アルトリア・ペンドラゴン

#セイバー

#エクスカリバー

キャラクター···その他

フィギュア種類···スケールフィギュア

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

【セイバー アルトリア1/7スケールフィギュア】一度開封致しましたがすぐに箱へ戻した為、状態は非常に良いと思います。購入後暗所にて保管していた為日焼け等はないですが、素人保管なので神経質な方は念の為、ご了承ください。即時購入OKです。物が大きい為、送料面から値段設定が少し高めになっていますが交渉可能ですのでお気軽にコメントください。大切にしてくれる購入者さんに出会えれば幸いです。宜しくお願いします。作品名:Fate/Grand Order 名称:セイバー/アルトリア・ペンドラゴン 1/7スケールフィギュアサイズ:全高 約250mm原型制作:宮嶋克佳製作協力:株式会社ストロンガー発売・販売元:株式会社アニプレックス●通常版仕様: ABS&PVC 製塗装済み完成品・専用台座付属・エクスカリバー(クリアパーツ)●豪華版追加パーツ: LED付き台座・王冠(ABS製)・表情換え笑顔パーツ・エクスカリバー構え用持ち手王冠(錫合金・k22GP製)・王冠ケースフィギュア種類···スケールフィギュアキャラクター···その他#FGO#アルトリア・ペンドラゴン#セイバー#エクスカリバーキャラクター···その他フィギュア種類···スケールフィギュア

