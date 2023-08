スペシャルオファ ☆レア　NIKE マイケルジョーダン　シカゴブルズ復帰記念Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

マイケルジョーダン シカゴブルズ復帰記念Tシャツ タグ付き

NIKE マレーシア製

未使用、長期自宅保管品

首周り、前身頃の下に薄い汚れ・シミ(写真3、4枚目)があります

未使用ですので、このままお渡し予定です ご了承下さい

表記サイズ M

肩幅 約52㎝

身幅 約55㎝

着丈 約67㎝

ヴィンテージ、中古品となりますので

神経質な方や完璧をご希望の方は、ご購入をお控え下さい

不明な点がございましたら、購入前にご質問下さい

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

