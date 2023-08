ジョーダン1のハイカット、ジョージタウンを出品致します。こちらの商品はジョージタウン大学とのコラボスニーカーとなっております。数回着用しましたが、目立つ汚れや傷はなく綺麗な状態です。1か月前にスニーカーダンクから新品状態の本人確認済みの方から購入させて頂きました。NIKEのパッケージ付きで販売致します。27cmは1番ポピュラーなサイズな為希少性が高く即完商品となっております。

即決可能でございます。

メインカラー···グレー

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

