MASTER & DYNAMIC イヤホン MW07 PLUS とAutomobili Lamborghiniのコラボです。

2021年3月発売なので発売されてからもそこまで経過していません。

カラーはMatte Black/Matte Black Caseです。

購入はヨドバシカメラだったと思いますが、イヤホン、ヘッドホンを購入したりするのではっきりと覚えていませんが間違いなく正規品です。

購入価格は¥43000ぐらいだったかと思います。

前モデルのMW07から防水性能が進化したので、ジムで使おうと思っていましたが、ヘッドホンやイヤホンを多数所有しているので、結局使わず新品未開封のまま保管していました。

現在はもう販売されていないかと思いますので、探していた方はこの機会にご検討下さい。

DRIVERS

10mmカスタムベリリウムドライバー

WEIGHT

Earphones: 7.4g

Each Charging Case: 76g

EARPHONE CHARGE TIME

フルチャージ:40分

(15分充電で5時間再生可能)

BATTERY LIFE

10時間

CHARGING CASE

追加で約12時間の連続再生が可能

15分:50%充電

40分:フル充電

MICROPHONE TYPE

1ビームフォーミングマイク(R側のみ)

CONNECTIVITY

Between Earphones - Bluetooth 5.0

BLUETOOTH PROFILE

Bluetooth 5.0 aptX and SBC

CONNECTIVITY DISTANCE

30m

WATERPROOF LEVEL

IPX6 water resistance

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

