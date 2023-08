☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆

・ブランド

supreme シュプリーム

・サイズ表記

XLサイズ

・サイズ実寸(cm)

・着丈78

・身幅59

・肩幅52

・袖丈25

・カラー

黒 / ブラック

・素材

綿

・状態

USED

841

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

