4月20日まで値下げします!

21日には元の価格に戻します!

半額!

¥80000→¥40000

明日の朝には値段もどします!

コメント残して頂ければこの値段で結構です!

センターフィンを付けるのに必要な専用パーツとそんなにいいものでは無いのですがフィンもつけます!

ショートボーダーになってしまい全く使わないまま家にありましたので出品しようと思います。

ボードサイズは写真に載せておきました!

板の状態は相当いいと思います!

ノーズが少し写真の通りのスレがありますが何の問題もありません。もちろん譲ってくれた方が載っていたのでフットマークは少々付いてますがそれも少ない方です!

色合いもデザインもシンプルかつオシャレで(Kaimanahira)カイマナヒラと書いてあり、ハワイ語でkaimana=ダイヤモンド Hira=丘。つまりダイヤモンドロックを意味してます。

あと先日、ワックスオフも丁寧にしましたのでピカピカになりました!

自分でも驚くほど綺麗で感動しました(笑)

これから暖かくなってきて始めたい方、セカンドボード、ロングもやりたい方など、是非チェックしてみてください!

千葉県内に住んでます!

ある程度近い方でしたら手渡しがいいと思ってます!

配送の方は購入者様とご相談させて下さい!

また、お値段の方も交渉受けます!

よろしくお願いします!

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

