ディーゼル レディース ワンピース 0023 ブラック Mサイズ 新品タグ付

NYの人気ブランド「アリスアンドオリビア」のワンピースです。

2019年のコレクションです。

グレードの高い、優美なエンブロイダリーレースが全面に使用されたラグジュアリーな仕立てです。

素材を変えて毎シーズン販売されているClydeという型で、流行に左右されず長くご愛用いただけます。

人気があるのも頷ける、美しくボディにフィットし、身体のラインを綺麗に見せてくれるカッティングです。

エクルベージュの下地にブラックレースが映え、モチーフの繊細さと優美さも際立つ、艶やかなコントラストの組み合わせです。

総レースですがモチーフがモダンなタイルパターンなのと、ブラックなので甘くなり過ぎず、シックで高級感のある仕上がりです。

裾はレースのモチーフを生かしたスカラップ状のカットラインに仕立てられています。

市場にあまり出回らない上質なドレス素材ですが、タウンウェアとしてモードかつ洒脱に落とし込まれており、こういったバランス感覚が流石アリスです。

日常使いでも浮かない色味、素材感です。

写真映えするのでご旅行やオケージョンにもぴったりです。

定番のレースワンピースですが、素材の上質さとシルエットの美しさで、周りと差をつけられるハイファッションな仕上がりになっています。

オールシーズンお召しになれます。

シャツやニットの上からオーバードレスとして着ても今っぽくてお洒落です。

裏地付きで透けません。

紙タグは外してしまいましたが、新品未使用の綺麗なコンディションです。

定価7万円程でした。

ドライクリーニング推奨表示です。

サイズ2(日本サイズS〜M相当)

平置き寸法

胸幅42cm

ウエスト39cm

ヒップ46cm

着丈83cm

着画のモデルは長身なので際どく見えますが、実際は身長160cmの方で裾が膝上5cm程になる丈です。

素材

表地 ポリエステル

裏地 ポリエステル、ポリウレタン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アリスアンドオリビア 商品の状態 新品、未使用

