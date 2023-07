【商品詳細】

DN4281-100

【状態】

使用感が少なく

目立つ傷や汚れが無い。

【付属品】

箱なし

替えヒモあり

同じサイズはこちら

↓↓↓

#マイキーsize28

同じサイズ

【NIKE 】 はこちら

↓↓↓

#マイキーsize28NIKE

【注意事項】

※トラブル防止の為プロフィール必読

※厳密な点検をして出品していますが状態の評価はあくまで個人基準で行っています。

※できる限り多方面の画像を上げています。

気になる箇所はコメント下さい。

完璧を求める方はご遠慮ください。

#マイキーNIKE

#マイキーエアジョーダン

#AAM00560

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

