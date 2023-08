【2022A/W新作★送料無料】 【激レア】NEW ERA NY ヤンキース 9forty A-Frame ローズ キャップ

【希少品、美品】海外限定モデル

#amotyshop ←セット割します!他レアキャップ出品中!!

◯商品名

NEW ERA NEW YORK YANKEES BLACK ROSE 9FORTY A FRAME SNAPBACK HAT

◯カラー

ブラック ローズ刺繍

◯サイズ

FREE/55.8〜61.5cm

(サイズ調整が可能です)

◯状態

新品未使用

〇発送方法

匿名発送!ポスト投函になります^ ^

#即購入OK #MLB #YANKEES #ヤンキース #NY

#NEW ERA #ニューエラ #9forty

#レアキャップ #amotyshop

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

