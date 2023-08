CROCS SALEHE BEMBURY "The Pollex Clog"

CROCS SALEHE BEMBURY "The Pollex Clog"クロックス サレへ ベンバリーhorchataSize: US7(25.0cm)クロックスのサイズ感にはご注意ください。基本的に作りがかなり大きいです。当サイズは普段SBやJoradanを27.0〜27.5cmで履いてる方に合わせております。そのためクロックスではUS7(25.0cm)はゴールデンサイズになります。Condition: 新品、未使用発売日: 2023年6月23日備考: 即完売品です。メルカリ内、同サイズ、同製品最安値にて出品中。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド クロックス 商品の状態 新品、未使用

