2年ほど前にコロンビアの公式店舗にて2万円ほどで購入しました。

4枚目のロゴの上に5ミリ程の傷と、5枚目の左腕に5ミリ〜1センチ程の黒い汚れがあります。

カラー···ピンク

着丈···ミドル

以下は公式サイトの説明です。

【商品説明】

軽くてしなやかなストレッチ性に優れたジャケット。

防水透湿機能「オムニテック」が雨の浸入を防ぎながら蒸れを抑え、快適な着心地を保ちます。

脇下部分にはベンチレーションファスナーを備え、暑い時などに内部の換気を行えます。

フードはドローコードを施しており、お気に入りのフィット感に調節が可能です。

シンプルなデザインなのでタウンユースにも取り入れやすく、登山からフェスやキャンプ、雨の日の普段使いまで幅広く活躍します。

【特徴】

・コロンビア独自の防水透湿機能「オムニテック」

・4wayストレッチ素材

・脇下部分にベンチレーション機能付き

・ドローコード仕様のフーディー

・アウトドア、タウンユースに最適

【オムニテック】

雨天でも濡れない、ムレない。ウェア内を快適に保つ防水透湿機能。

【フルシームシール】

縫い目全てに防水テープを貼り、高い防水性を発揮

【4ウェイコンフォートストレッチ】

縦方向、横方向への伸縮性があるモデル

【アンダーアームベンチレーションシステム】

脇下のベンチレーションによる衣服内の換気機能

Mサイズ:着丈66、胸囲101.5、肩幅38.5、ゆき丈82.5

#登山

#マウンテンパーカー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コロンビア 商品の状態 やや傷や汚れあり

