お値下げ可能です!!

¥41,800

ニットプリーツドレス

コットンとエラステンをブレンドした、ハイストレッチのニット素材を使用。トップはリブニット仕立ての7分袖を備えたポロシャツデザイン。ボトムには繊細なプリーツスカートをセットした、エレガントなコンビネーションポロドレスです。エッジを配色にした襟と前立てがアクセントに。

身頃上部:綿 48%・レーヨン 33%・ナイロン 16%・ポリウレタン 3% / 身頃下部:綿 58%・レーヨン 40%・ナイロン 2% / リブ縁部分:綿 41%レーヨン 29%・ナイロン 28%・ポリウレタン 2%

34:身丈114 身幅24 袖丈25.3 肩幅30.4

36:身丈116 身幅26 袖丈26 肩幅31

38:身丈118 身幅28 袖丈26.7 肩幅31.6

40:身丈119 身幅30 袖丈27.4 肩幅32.8

サイズ38

カラー ネイビー グリーン

アナウンサーの 古谷有美 さん着用

1回着用。ユーズド品ご理解いただける方のご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

