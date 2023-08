この度は、本商品をご覧いただき誠にありがとうございます。

この度は、本商品をご覧いただき誠にありがとうございます。【商品説明欄】・レアリティ···SR・ポケモンカード【概要欄】・低湿度・暗所の元保管しております。・I have not yet used this card to play battle.(当商品プレイ用として使用経験がございません)・白かけ、縦線、横線などの傷は専用ライトを通しておりますが確認ございません。さしあたりまして、ご購入の際は充分ご検討下さいますようお願いいたします。・配送の際は、インナースリーブ封入の上、プラスチック製ローダにて配送いたします。ローダー不要の方は事前にお申し出ください。※上記に関しましては、担当により手技が多少異なりますこと、ご了承くださいませ。ご不明な点がございましたら、コメント欄にてお気軽にご相談ください。【※】プロフにて、注意事項記載しております。必ず、ご購入の際には一読いただきますようお願い申し上げます。【検索用ワード】#スカーレット#バイオレット#ミモザ#SR#pokemon#ポケカ#SV#PSA#PSA用

