【商品説明】

シンプルな半袖ニットにタックショルダーをあしらった着回し力高めの便利トップス。

フレンチライクなバフスリーブで二の腕ラインもカバーしてくれます✨

コーデに幅広いテイストにマッチするボーダーでデイリースタイルに頼れる一着に◎

【状態】

used品のため素材タグが薄れていますが、その他大きなダメージもなく美品とさせていただきました。まだまだお使いいただけます(画像をご確認ください)

【サイズ】(平置き)

身幅 : 約42.5cm

着丈 : 約51cm

肩幅 : 約35cm

袖丈 : 約21cm

※素人・平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。

■商品の全体的なコンディション・細かなダメージは備考欄と画像を参照してください。

■状態、画像、採寸について

*出品商品は1点物の中古品がほとんどのため商品状態も様々です。可能な限り細かく状態を記載しておりますが記載しきれない場合もございますのでご不明な点がございましたらご購入前にお問い合わせください。

*素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。

またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

*記載寸法は手作業で採寸しているため実際にお届けする商品と多少の誤差がある場合がございますのであらかじめご了承くださいませ。

■返品、交換について

USED品のためご購入者様都合での返品、交換は対応出来ませんので商品説明、説明文をご確認ください。

CR36192302

#BORDERSatBALCONY

#バイカラー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ボーダーズアットバルコニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

