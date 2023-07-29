【高知インター店】 moto motorola g53j インクブラック　新品・未開封 5G スマートフォン本体

【新作】

【美品】iPhone 12 mini ブラック 64 GB

motorola moto g53j 5G インクブラック、新品・未開封

【新品・未使用】iPhoneSE3 第3世代 ブラック 128GB SIMフリー

6月後半購入（6月28日）

iPhone 8 (128gb) ゴールド

購入した際の伝票をお渡しできます

iPhone XR RED 値下げしました

（希望する場合）

asdf 様Android One S9 ブラック/ライトブルー 2台



iPhone 11pro 64GB ミッドナイトグリーン

▪️一括購入、残債無し

美品 iPhone 12 mini ホワイト 128 GB SIMフリー

▪️IMEI: 355402830722335

美品！ Xiaomi 11T Pro ケース付き

▪️ネットワーク利用制限➖

iPhone 13 Pro Max ゴールド 1024 GB SIMフリー100



Xperia TX モックアップ風 文鎮

▪️購入した際の伝票はお渡しできます。

iPhone Xs Gold 256 GB au

（希望される方のみ）氏名は消します。

iPhone8 ゴールド SIMフリー（美品）

※初期不具合はメーカーに直接お願いしてください。

【新品】iPhone13 mini ホワイト128GB SIMフリー 本体

※一年間のメーカー保証あります

iPhone 12 mini 64GB black simフリー 美品



【値下げしました】iPhone 8 64GB ゴールド SIMフリー

【公式サイトより詳細情報】

moto g32

オペレーティングシステム

Galaxy Note9 Ocean Blue au

Android™ 13

Xiaomi(シャオミ)Redomi 12C ミントグリーン

内部ストレージ

【24時間以内発送】iPhone 12 ホワイト 128 GB SIMフリー

128GB 内蔵4 | microSD card5を利用して最大1TBまでストレージ拡張可能

iPhoneSE 第二世代 au

プロセッサー

iPhoneXR 64GB ブラック/新品バッテリー100%/シムフリー 027

Snapdragon® 480+ 5G (2.2GHz x 2、1.9GHz x 6)

新品未開封 Xiaomi（シャオミ） Redmi Note 11 ／Blue

メモリ（RAM）

※新品未開封 Xiaomi Redmi Note 11 トワイライトブルー

4GB(moto g53y 5G)/8GB(moto g53j 5G)

【傷なし美品】 iPhone11 128gb パープル

セキュリティ

Google Pixel 5a (5G) MostlyBlack SIMフリー

指紋認証、顔認証

Softbank pixel 5a

センサー

OPPO Reno5A CPH2199 アイスブルー

加速度計、近接センサー、環境照度センサー、ジャイロセンサー、eコンパス

極美品 iPhone SE 第2世代 (SE2) ブラック 64 GB au

バッテリー

美品 iPhone8 64GB スペースグレイ

バッテリー容量

Nothing Phone 1 12＋256GB ホワイト

5,000mAh

超美品 iPhone X Space Gray 64 GB SIMフリー

充電

【ベア様専用】SIMフリー OPPO Reno3A 手帳型ケースのおまけつき

チャージャー非同梱 TurboPower™ チャージ対応 *別売りの30W TruboPower™ 充電器をご使用いただく事で、TurboPower™ チャージに対応します。

【中古】iPhone11 Red 128GB / 初期化済、付属品完備

ディスプレイ

OPPO A77 ブルー SIMロックフリー 新品 未開封

ディスプレイサイズ

【週末セール】iPhone X SpaceGray 256GB Softbank

約6.5インチ

POCO F5Pro 12GB512GB White

解像度

SIMフリーiPhone Xs Max Gold 256 GB 完全動作品

HD+ (1600 x 720) | 269ppi

アップル iPhone11 MWM52J/A 128GB SIMフリー パープル

スクリーンと本体の比率

特別価格iPhone11 64GB

アクティブエリアタッチパネル (AA-TP): 89.47%

【新品未開封】ROG Phone 7 グローバル 12/256

ディスプレイ方式

iPhone SE 第2世代 ブラック ❗️週末限定特価❗️

LCD | リフレッシュレート 120Hz

Galaxy 5G

アスペクト比

iPhone8 BLACK本体 64G

20:9

AQUOS R6 ホワイト 128 GB Softbank

デザイン

【⠀】マナカ様専用OPPO Reno7A 限定BOX

寸法

美品 iPhone 12 mini ブラック 64 GB

約162.7mm x 74.66mm x 8.19mm（最薄部）

【おまけ付】iPhone12 mini SIMフリー 128GB ブルー

本体 :

iPhone 11 64GB ブラック

プラスチック

ipad pro11インチ 第4世代 128GB

接続 :

NUBIA REDMAGIC7 18GB256GB レッドマジック7

イヤホンマイクジャック3.5mm、USB Type-C(USB 2.0)

傷少 XPERIA 5 901SO(B)液晶ガラスフィルム付 SIMロック解除済

重さ

HUAWEI honor30 128GB

約183g

Apple iPhone8 64GB MQ7A2J イヤーポッド&ACアダプタ

防水性能

OPPO Reno 7A ブラック クリアケース付

IP52

商品の情報 ブランド モトローラ 商品の状態 新品、未使用

【新作】motorola moto g53j 5G インクブラック、新品・未開封6月後半購入（6月28日）購入した際の伝票をお渡しできます（希望する場合）▪️一括購入、残債無し▪️IMEI: 355402830722335▪️ネットワーク利用制限➖▪️購入した際の伝票はお渡しできます。（希望される方のみ）氏名は消します。※初期不具合はメーカーに直接お願いしてください。※一年間のメーカー保証あります【公式サイトより詳細情報】オペレーティングシステムAndroid™ 13内部ストレージ128GB 内蔵4 | microSD card5を利用して最大1TBまでストレージ拡張可能プロセッサーSnapdragon® 480+ 5G (2.2GHz x 2、1.9GHz x 6)メモリ（RAM）4GB(moto g53y 5G)/8GB(moto g53j 5G)セキュリティ指紋認証、顔認証センサー加速度計、近接センサー、環境照度センサー、ジャイロセンサー、eコンパスバッテリーバッテリー容量5,000mAh充電チャージャー非同梱 TurboPower™ チャージ対応 *別売りの30W TruboPower™ 充電器をご使用いただく事で、TurboPower™ チャージに対応します。ディスプレイディスプレイサイズ約6.5インチ解像度HD+ (1600 x 720) | 269ppiスクリーンと本体の比率アクティブエリアタッチパネル (AA-TP): 89.47%ディスプレイ方式LCD | リフレッシュレート 120Hzアスペクト比20:9デザイン寸法約162.7mm x 74.66mm x 8.19mm（最薄部）本体 :プラスチック接続 :イヤホンマイクジャック3.5mm、USB Type-C(USB 2.0)重さ約183g防水性能IP52

商品の情報 ブランド モトローラ 商品の状態 新品、未使用

Galaxy A22 5G 64GB ＆ガイドブック新品未使用 Google Pixel6a 128GB SIMフリー チャコール黒Galaxy Note10+ オーラグロー 256GB SIMフリー 香港版【美品】iPhone12 128GB ブラックSIMフリー【即購入可】