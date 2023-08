Segway Ninebot Kickscooter ES2 ダークグレー

この度はご覧頂き誠に有難う御座います。

中古 電動キックボードです。

正常動作確認済みです。

走行距離は60.2kmです。

走行距離も少なく比較的に綺麗な商品ですが、使用に伴うキズや汚れございます。

最近使う機会がないので出品します。

あくまでも個人的な主観ですので、神経質な方や完璧をお求めの方はご購入をお控えください。

付属品一式は揃っていると思いますが、写真に写っているものになります。

下記の付属品がセットになります。写真参照

・ninebot純正サドル(最近取付後2回使用 綺麗)

・補助ハンドル(グリップ部 純正品に交換)

・フロントバック(キックスクーター用 防水)

あくまでも素人検品ですのでご了承下さい。

トラブル防止、すり替え防止の為NC/NR

宜しくお願いいたします。

【商品スペック】

Kickscooter ES2

メーカー希望小売価格

グレー:¥110,000(税込)

ホワイト:¥121,000(税込)

サイズ

展開時:1020x430x1130mm

折畳時:1130x430x400mm

本体重量 約12.5Kg

最高速度 約25km/h

航続距離 約25km

充電時間 約3.5時間

タイヤサイズ フロント/8インチ リア/7.5インチ

最大登坂角度 10%

適用身長 120-200cm

制限重量 25-100kg

防水・防塵レベル IP54

動作環境温度 -10~40℃

バッテリー定格容量 5200mAh(187Wh)

モーター定格出力 300W

モーター最大出力 700W

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

