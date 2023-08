【値下げ可能ですか?の質問にはお答え致しません】

color:ブラック×シルバー×ブラック

size:26.5cm

新品未使用。箱付き。

アイコン的バッシュのクラシックなラインを踏襲したこのアディダスシューズは、ヘイター・ダ・シルバの個性、表現豊かなスタイル、そして創造性が詰まった名作。パテントレザーとタンブルレザーをミックスさせたアッパーにシルバーがアクセントが光るユニークなアジャスターストラップと、成型アディプリンソックライナーを組み合わせた、快適な履き心地を提供するシューズ

adidas skateboarding

adidas originals

アディダス オリジナルス

SUPER STAR スーパースター

STAN SMITH スタンスミス

CAMPUS キャンパス

GAZELLE ガゼル ガッツレー

SAMBA サンバ

skate スケート

スケシュー

PALACE

SSZ

BEAMS

NIKE SB

mitasneakers

ミタスニーカーズ

178

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

