【送料無料キャンペーン?】 POST 激レア アランスティーブンスフォスター ロンT 93年製ヴィンテージ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

アラン・スティーブンス・フォスター(1892-1969)はノーマン・ロックウェルと同時代に活躍したイラストレーターで、サタデー・イブニング・ポストのイラストも手がけていました。作風もロックウェルに似てます。

1993年アラン・スティーブンス・フォスターのイラスト入りロンTです。

色はオフホワイトにプリント柄です。

●サイズ:タグなし サイズ L

肩幅 51cm

身幅 52cm

着丈 71cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:

コットン

USA製

●状態:

古着のそれなりの全体的に使用感があります。

破れやほつれ、目立つような汚れはありません

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

#90s #vintage

#tshirt

#ヴィンテージ

#ポスト

#thesaturdayevening

#post

#thegreatplainshit

#thejackpotbyjohnbird

#shouldhusbandsbebabysitters

#adebatehilacolman

#robertmyoder

#art

#アートTシャツ

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

