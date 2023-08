ファッションデザイナー kapital 1st denim jacket 14ozデニム 1ST JKT Gジャン/デニムジャケット

【商品名】

KAPITAL 14ozデニム 1ST JKT

デニムジャケット T BACK Tバック

【商品の状態】

1度試着しましたが、サイズが合わなかったのでラックにかけてました。

保管時のシワがあるので「未使用に近い」としています。

ワンウォッシュと公式説明にあるので、購入時の記憶を忘れてしまいましたが、元々多少シワが

あるものだったかもしれないです。

即完売で再販もしてない商品になります。

畳んでお送りしますので、お写真にないシワが付く場合がありますがご容赦下さい。

14ozということもあり、かなりガシッとした

生地感です。

実物は写真よりも真っ紺です。

よく見るとステッチはオレンジの糸と黄色の

二種類が使い分けられており、カッコいいです。

シミや汚れ、破れやキズは無いです。

【サイズ】

5

着丈 肩幅 胸囲 裾 袖丈 袖口 首ぐり

63cm54cm128cm113cm65cm14cm47cm

※公式サイトより引用

【購入元】

KAPITAL オンライン

berberjin new manual levi's リーバイス ニューマニュアル ベルベルジン デニム シンチバック バックル

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド キャピタル 商品の状態 未使用に近い

