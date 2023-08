●ご覧頂きありがとうございます。

NANGA×URBAN RESEARCH iD オーロラ3レイヤー ダウン



★フォロー割★

このアカウントをフォローして頂きましたら100円引きさていただきます

● brand

THE NORTH FACE ノースフェイス

●品番

NF003AS

●point

希少!

入手困難!!

1968年にアメリカ、サンフランシスコ発の老舗アウトドアブランド、ノースフェイスから90年代のオールドアイテム。

ノースの定番人気アイテム、ヌプシダウンベストです。

非常にスタイリングしやすいブラック×ネイビーカラー。

これからの季節にコーデのアクセントとなる、間違いない一着です。

中綿は保温性、弾力性に優れた高級なグースダウン。

ヌプシならではのボリューム感がたまりません。

旬な90'sスタイルにも合わせやすいかと。

定番人気の名作アイテム。

ベーシックなカラー、デザインなのでレイヤードも非常にしやすく持っていて損はない一着かと。

お探しだった方は是非この機会にいかがでしょうか。

●カラー 黒 ブラック (モノトーンカラー)

●サイズ表記 L

総丈約68㎝

着丈約60㎝

身幅約59㎝

肩幅約56㎝

袖丈約61㎝

●古着 USED品

右腕に小さい小穴あり(7枚目画像掲載済み)

表面上は特に目立つ汚れやシミはありませんが小傷があります!

オールド品、ビンテージ品になっておりますので小さい汚れ、小傷、多少の毛玉がある商品になっておりますので、ご理解、ご了承宜しくお願い致します。

●他にも色々と出品しておりますので #anon★フォロー割引あり★複数割引あり ご覧下さい。

●古着に関しましては個人での検品になります。

最善の目利きで検品しているつもりですが人ぞれ価値観が違いますので古着にご理解宜しくお願いいたします。

●また古着に関しまして、基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります。

●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします。

発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけていますので宜しくお願いいたします

90s 古着 ビンテージ オールド品 レア 希少

な方におすすめです!

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

